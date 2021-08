ASCOLTA L'ARTICOLO

Un grave incidente si è verificato questa sera lungo la strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Per cause in corso di accertamento due auto si sarebbero scontrate frontalmente a pochi km dalla borgata marinara, una Lancia Ypsilon rossa ed una Ford Fiesta scura. Lo scontro è stato molto violento. Tre feriti sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, nessuno in pericolo di vita. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti i carabinieri. Il transito è stato interrotto in entrambe le corsie durante le operazioni di soccorso con disaggi alla circolazione fino a tarda notte.