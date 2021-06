È al vaglio della Polizia Municipale di Partanna la dinamica del grave incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla via Airone nel territorio di Partanna. Lo scontro è avvenuto tra un’Alfa Romeo Stelvio guidata da Francesco Mapelli di Castelvetrano e una Mercedes classe B condotta da Rosario Franco di Partanna. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della Polizia Municipale il conducente della Mercedes, che procedeva in direzione Partanna, per evitare un ostacolo avrebbe sterzato improvvisamente, urtando la banchina e cappottandosi, invadendo l’altra corsia di marcia. L’Alfa Stelvio, invece, stava procedendo in direzione di Castelvetrano, quando si è trovata colpita dal posteriore della Mercedes già priva di controllo. Per Francesco Mapelli nulla di grave e ha già lasciato il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Per Rosario Franco, invece, i medici hanno riscontrato fratture multiple. Il traffico sulla strada è stato interrotto per 3 ore.