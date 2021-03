Un incidente è avvenuto questa mattina, lungo la SS119 tra Castelvetrano e Santa Ninfa. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Fiat Panda ha urtato contro una moto enduro che viaggiava in direzione Castelvetrano. L’impatto è stato molto violento ed il mezzo a due ruote è andato completamente distrutto. L’uomo alla guida della moto, un 47enne di Castelvetrano, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Al momento non sono note le condizioni di salute del ferito. Illeso l’uomo alla guida dell’autovettura. Il transito lungo il tratto di strada è stato interrotto per consentire le attività di primo soccorso ed i rilievi da parte dei militari.