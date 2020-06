Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. Per cause in corso di accertamento una donna (C.G. classe ‘76) alla guida di una Daewoo Matiz, che procedeva in direzione Triscina, si è scontrata con un pesante camion che procedeva nella direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale. E’ stato necessario un delicato intervento dei Vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la donna che si trovava alla guida dell’utilitaria.

Per consentire lo svolgimento delle attività di soccorso è stato interdetto il transito in un lungo tratto della provinciale. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone coinvolte nel sinistro. Seguiranno aggiornamenti.