Un grave incidente stradale si è verificato nella frazione di Tre Fontane, all’incrocio tra le vie 115 ovest e la via Margellina. A scontrarsi una Fiat Punto, dove a bordo c’erano tre persone, e una Volkswagen Golf. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. A non rispettare il segnale di stop in via 115 ovest sarebbe stata la Golf che si è scontrata violentemente con la Fiat Punto. Dopo l’impatto la macchina con a bordo le tre persone si è capovolta su un fianco e il motore è finito 10 metri più distante della vettura. Sul posto Polizia municipale, carabinieri, vigili del fuoco e tre ambulanze.