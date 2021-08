ASCOLTA L'ARTICOLO

Grave incidente ma, per fortuna, senza feriti gravi, nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 188 Salemi-Gibellina nuova, all’altezza del rifornimento di benzina Taoil. A scontrarsi frontalmente sono stati un camion, condotto da M.N., 64 anni, di San Cipirrello e un furgone che trasportava pane condotto da M.A., 20 anni, di Santa Ninfa. Il camion stava percorrendo la statale in direzione Gibellina, mentre il furgone si trovava in marcia verso Salemi. Lo scontro è stato violentissimo: il conducente del camion ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul ciglio della strada. Il conducente del furgone è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Sul posto è intervenuta per i rilievi la Polizia Municipale, alla guida del comandante Luigi Alessi, che sta conducendo le indagini.