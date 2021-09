ASCOLTA L'ARTICOLO

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Castelvetrano verso le ore 17:00. Lungo la SP4 che collega Castelvetrano con Partanna, all’altezza dell’incrocio con la strada per contrada Airone, si sono scontrati una Fiat Punto con uno scooter. L’impatto è stato molto violento e la dinamica e al vaglio della Polizia Municipale di Castelvetrano. Per i due ragazzi che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote è stato necessario l’intervento di due ambulanze del 118. I feriti, entrambi di Castelvetrano, sono stati trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Uno in codice rosso per i traumi subiti nell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Castelvetrano.