Con l’ufficialità della F.i.g.c., l’A.S.D. Castelvetrano Selinunte, vince il campionato Provinciale Under 17 laureandosi Campione Provinciale e il campionato Regionale Under 16. Grandi e lusinghieri risultati per la società che ormai da anni e’ considerata una delle migliori scuole calcio isolane.

Grande merito ai Mister Bellomo e Pizzitola che hanno guidato le 2 squadre. Il responsabile della scuola calcio, Nicola Pizzitola, dichiara: «per noi come società che è formata da un gruppo di amici tra cui Curiale, Piccolo, Messina, Licata, e mio fratello, è un grande onore portare avanti questa scuola calcio che rappresenta un orgoglio per la città».

«Ormai da quasi 20 anni facciamo attività tra mille difficoltà – prosegue Pizzotola – e con i nostri quasi 300 bambini iscritti, siamo una delle più grosse scuole calcio della provincia, che rappresenta un punto di riferimento per tutta la Valle del Belice, poiché una tra le poche società che partecipa ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi.»

«Il nostro staff di allenatori e’ di prim’ordine e, oltre ai sopra citati, comprende Catalanotto, Crimi, Palmeri, così come gente del calibro di Mimmo Bellomo e Baldo Nastasi; vero lusso per una scuola calcio» – conclude.