Conto alla rovescia per l’attesissimo appuntamento con “Drink – Experience Event Sicilia”. Giunto alla terza edizione, l’evento dedicato interamente all’affascinante mondo del beverage si svolgerà il 9 e 10 marzo all’Area 14, in via Caduti di Nassiriya a Castelvetrano.

Un viaggio che vedrà insieme i protagonisti del food e del beverage per valorizzare il territorio e le sue materie prime. Materie prime di qualità dosate sapientemente con passione, competenza e costante ricerca che hanno visto in questi anni relazionarsi con gli ospiti professionisti del calibro di Salvatore Calabrese, Peter Dorelli, Dom Costa, Leonardo Leuci, Antonio Parlapiano, Oscar Quagliarini, Angelo Canessa, Dom Costa e Yuri Gelmini.

L’evento è ideato e organizzato dalla NG Soluzioni di bar catering in collaborazione con diverse scuole bartending e associazioni del settore Siciliane.

“L’obiettivo – spiega il bartender Gianluca Nardone – è quello di mettere in luce le eccellenze di un territorio e promulgarle attraverso l’arte del bere, puntando sulla qualità delle materie prime. Una missione importante quella di creare un evento dedicato al mondo dei drink e dei prodotti lisci di qualità, che coniuga passato e presente, facendo conoscere anche talenti, professionalità e aziende”.

All’interno dell’Area 14 si potranno degustare non solo i classici lisci, ma anche interessanti drink per approfondire le tendenze e le innovazioni in materia, apprendendo il nuovo linguaggio del Mixologist, e per valorizzare la cultura del “bere meglio” partecipando alla presentazione delle materie prime e degli strumenti per cocktail memorabili.

Un gioco di elementi si fonderanno con eleganza in un suggestivo intreccio di arte, estro e ricercatezza. Saranno presenti attenti miscelatori, showman quanto basta, veloci, efficienti, affabili. Veri maestri, la cui abilità di saper riconoscere al palato le interazioni chimico-fisiche è patrimonio solo di pochi eletti aventi un bagaglio importante costruito negli anni lavorando in locali esclusivi, grandi alberghi, american o lounge bar. Ma anche aziende, esperti del settore e giornalisti.

Drink Experience Event Sicilia sarà articolato in diverse aree tematiche, in incontri ed eventi seminariali formativi. L’obiettivo è quello di presentare le aziende agli addetti ai lavori con spazi dedicati alle proprie degustazioni e masterclass. Come già sperimentato con successo nel corso delle edizioni precedenti l’evento sarà articolato in diverse aree tematiche, in incontri ed eventi seminariali formativi.

L’area espositiva offrirà una panoramica su: Area Prodotti e brand, Area Made in Sicily, Area Masterclass, Area Seminari e Area Shop.

Info per partecipare all’evento su drinkexperienceevent.it