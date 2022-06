ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella splendida cornice del Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, a Triscina di Selinunte, si è tenuto lo scorso 19 giugno il 9° Saggio Spettacolo della scuola di ballo “Dancing For a Dream” dei maestri Sara Messina Denaro e Mario Cecinati. 800 spettatori, tutto esaurito e grandi emozioni che hanno vissuto e regalato a loro volta i più di cento ballerini e ballerine di ogni età che si sono avvicendati sul palco: lo spettacolo “Le Stelle che danzano” è stato un successo sotto tanti punti di vista, tra cui quello della solidarietà. Prima che i maestri Sara e Maria lo rivelassero, infatti, nessuno dei presenti, nemmeno gli allievi della scuola, avrebbe immaginato che il 9° Saggio Spettacolo della “Dancing For a Dream” avrebbe contribuito a sostenere una causa tanto nobile. La metà del ricavato dei biglietti, infatti, sarà devoluto da Sara e Mario a sostegno della popolazione ucraina come segno di vicinanza in un momento tanto delicato e difficile. Una sorpresa assoluta, che è andata ad aggiungersi a quella già annunciata, ovvero la presenza al saggio e l’esibizione del ballerino Nunzio Stancampiano, concorrente dell’ultima edizione di Amici.

“Siamo tanto stanchi, ma anche tanto felici – commenta la maestra Sara – Io e Mario ci tenevamo a ringraziare tutti coloro che hanno preso parte allo spettacolo, a partire da tutti i ballerini che si sono esibiti e che hanno reso questo spettacolo meraviglioso, per arrivare a tutto lo staff e tutti i collaboratori che hanno lavorato instancabilmente alla messa in scena e contribuito alla riuscita di questo spettacolo. Ringrazio anche i genitori che con tanta pazienza hanno accompagnato i propri figli in questo cammino, così come le nostre famiglie, che ci hanno supportato e sopportato. Infine, la ciliegina sulla torta, ringrazio di cuore Nunzio Stancampiano e Teresa Castelli, splendidi e fantastici in tutto”. Con queste parole piene di emozione e soddisfazione per il successo riscosso dallo spettacolo, la maestra Sara ha voluto ringraziare tutti, dando l’appuntamento alla nuova stagione sportiva.

AUTORE. Giacomo Moceri