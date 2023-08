ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Unitre di Castelvetrano ha organizzato il 23 agosto al Lido Selene di Triscina “Giochi sulla spiaggia”, i giochi a squadre dedicati ai bambini tra i 7 e i 12 anni. La manifestazione, alla prima edizione, ha visto la partecipazione di ben ottanta iscritti, divisi in raggruppamenti per fasce d’età. I piccoli partecipanti si sono sfidati in quattro giochi: bocce, tiro alla fune, rubabandiera e corsa nei sacchi.

Tanto l’entusiasmo: le squadre si sono presentate con nomi originali e divertenti, dai sicilianissimi Matrimìa, A tia talìu e Ma cu semu, alle Tenaglie feroci, gli 004, le Formiche atomiche, i pazzi di McDonald’s, solo per citarne alcuni. Sorprendenti i look: facce dipinte, maschere di cartone, magliette disegnate, capelli fluo, cappellini stampati, tutto fatto in casa, in collaborazione con papà e mamme felici di trascorrere un pomeriggio diverso e adrenalinico.

“I nostri figli si sono divertiti, si sono misurati con altri coetanei e hanno fatto nuove amicizie, ricorderemo questa esperienza per sempre”, dicono i genitori. “I bimbi di oggi conoscono solo i videogiochi”, aggiunge una mamma, “grazie a questo evento hanno riscoperto i giochi di una volta, quelli semplici e genuini”.

“Non vediamo l’ora che ci sia un’altra edizione!”, chiosa una nonna.

I Giochi sulla spiaggia dell’Unitre di Castelvetrano hanno riunito famiglie e generazioni diverse, diventando un’occasione di crescita, condivisione, scoperta, incontro, divertimento, sana competizione ed educazione allo sport.

Un’organizzazione impeccabile quella dell’Unitre: ai piccoli partecipanti sono stati offerti acqua, frutta, pane cunzatu e gelati, medaglie per i vincitori e per tutti gli iscritti. E, per finire, dopo la premiazione, tutti occhi all’insù, incantati dai giochi pirotecnici, con quello stupore che solo i bambini conservano.

“Ringraziamo il Lido Selene che ci ha ospitato con tanto entusiasmo, gli sponsor, la Croce Rossa e i genitori che ci sono stati di grande supporto”, dichiara Giuseppe Ancona, presidente dell’Unitre di Castelvetrano. “Un plauso agli ideatori dell’evento, cioè Enzo Evola e Giovanni Tortorici, al direttivo e a tutti i soci. L’Unitre è un’associazione che opera per far star bene i suoi iscritti, per la prima volta abbiamo pensato ai bambini, che sono il nostro futuro, speriamo di ripetere questa iniziativa”.

I vincitori della prima edizione di “Giochi sulla spiaggia” dell’Unitre di Castelvetrano sono:

Per la categoria 7-8 anni: le Formiche atomiche

Per la categoria 9-10 anni: gli 004

Per la categoria 11-12 anni: le Spice Girls

Le venti squadre partecipanti sono:

Gli Scoiattoli, gli 004, i Gatti graffianti, i Delfini, i Koala, le Formiche atomiche, le Spice Girls, i Pirati, gli Orsetti gommosi, i Fluo, le Tenaglie feroci, Profumo di caffè, Seconda Infornata, Matrimìa, A tia talìu, Ma cu semu, le Scimmie danzanti, i pazzi di McDonald’s, le Polpette, i Simpson.

