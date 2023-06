ASCOLTA L'ARTICOLO

Si sono svolti nelle serate di mercoledì 21 e giovedì 22 giugno due concerti organizzati dalla Parrocchia di San Giovanni Battista per volere dell’arciprete don Giuseppe Undari, sempre pronto a dare nuovi stimoli al fine di organizzare dei momenti culturali interessanti per la cittadinanza. La direzione artistica dei due eventi è stata affidata alla maestra Mariella Zancana, pianista e docente di pianoforte presso la scuola media “V. Pappalardo” di Castelvetrano, da sempre impegnata nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani talenti di questa città che si accostano allo studio della musica. Le serate sono state patrocinate dai club service Lions e Rotary e dall’azienda Curaba di Castelvetrano. La prima serata ha visto come protagonisti il Coro della Chiesa Madre diretto dalla stessa Mariella Zancana, Il maestro Fabio Pecorella, pianista e compositore di Castelvetrano, che ha sia accompagnato il coro che duettato con Mariella Zancana suonando brani di Bach e Mozart e il giovanissimo e promettente Eduardo La Scala al vibrafono, che ha al suo attivo numerose partecipazioni a concerti e concorsi nazionali e studia percussioni presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, sotto la guida del maestro Nino Errera.

La seconda serata è stata dedicata a dei giovani pianisti compresi nella fascia d’età che va dai 7 ai 17 anni, che si sono resi protagonisti con la loro padronanza dello strumento, coinvolgendo emotivamente il pubblico, il quale ha mostrato di gradire le loro performances con calorosi applausi. Oltre ad interpretare brani di autori sia classici che moderni, alcuni di loro hanno proposto delle loro composizioni davvero apprezzabili, altri hanno dato prova non solo di saper suonare ma anche di saper cantare.I ragazzi che hanno partecipato sono: Martina Pernice, Miriana Bonsignore, Giada Pisciotta, Giovanni Pisciotta, Marco Pellegrini, Asia Mariotti, Lara Drago, Carlotta Pirri, Miriam Vaiana, Aurora D’Anna, Ambra Caracappa, Marco Calamia, Nicolò Ancona, Gabriele Pellegrini, Gabriele Li Causi, Sasha Pizzo, Samuel Sanclemente, Mariavita Pernice, Kevin Di Maio, Ivan Bua e Daniele Pollina. Alla fine delle bellissime serate Don Giuseppe Undari ha speso delle belle parole per questi ragazzi che, nonostante la loro giovane età, hanno mostrato professionalità e rappresentano una parte della gioventù sana di questa città che si impegna in un’arte nobile quale è la musica prendendo le distanze da quell’etichetta negativa che spesso si portano addosso.

