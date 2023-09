ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è appena conclusa la sesta edizione de “La Notte Gialla”, il festival del Melone Giallo che, dopo qualche anno, è tornato ad allietare le piazze e le vie di Gibellina il 30 e il 31 Agosto. Due giorni che hanno saputo sapientemente accostare eventi di degustazione, spettacoli itineranti e visite guidate della città alla valorizzazione della storia e delle tradizioni popolari gibellinesi tra le più antiche, sentite ed importanti: la “Festa della Madonna delle Grazie” e “la Fera” (la fiera ndr).

“Il ritorno de La Notte Gialla” dichiara il Sindaco Salvatore Sutera, “è veramente importante ed evidenzia come tutta la cittadinanza di Gibellina abbia saputo dimostrarsi coesa al fine di valorizzare uno dei prodotti peculiari del territorio . Ringrazio tutti i membri delle associazioni che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento collaborando incessantemente con l’Amministrazione e i dipendenti comunali in questi mesi di intenso lavoro. Solo lavorando in sinergia con i cittadini e le attività commerciali si possono raggiungere questi risultati.”

“Un risultato che va ben oltre le aspettative” afferma l’Assessore al turismo e spettacolo,

Matteo Fontana; “è gratificante vedere Gibellina così gremita di gente dopo tre anni di stop da questa manifestazione, un risultato per la nostra città e per la nostra Amministrazione che si è dimostrata all’altezza di un evento di questa portata”.

Sul palco di piazza J. Beyus si sono esibiti artisti molto apprezzati come gli “Shakalab” e “Neja” (con “Daria Biancardi” e “Claudia Giannettino”), mentre gli itineranti artisti di strada e la “Sud Street Band” hanno allietato i visitatori lungo tutto il percorso.

