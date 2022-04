ASCOLTA L'ARTICOLO

Solidarietà e significativo riscontro per la campagna Emergenza Ucraina promossa da Unicef Italia e dal Comitato provinciale di Trapani, hanno portato tanti bei risultati in termini di attivismo e raccolta fondi.

Dichiara la Presidente provinciale Unicef di Trapani Domenica Gaglio :” Grazie all’aiuto delle Scuole Amiche Unicef, dei volontari, di Associazioni e cittadini che hanno sostenuto la campagna proUcraina, Unicef continuerà ad operare in Ucraina e nei paesi di confine, fornendo a bambini e famiglie assistenza medica, acqua potabile, kit di primo soccorso, coperte calde e supporto psicologico. Un sentito ringraziamento porgo a tutti colori che hanno scelto di essere al fianco dei più fragili, in questi giorni così difficili.”

Tra le Scuole Amiche Unicef che hanno sostenuto la Campagna EMERGENZA UCRAINA troviamo: IV Circolo Didattico G.Marconi di Trapani; I.C. Radice/ Pappalardo di Castelvetrano; I.C. G.Grassa e I.C. Borsellino Ajello di Mazara del Vallo; alcuni plessi dell’I.C. G.Garibaldi / G.Paolo II di Salemi e I.C. Sebastiano Bagolino di Alcamo. A loro si uniscono Rotary, Interact e Rotaract Club Castelvetrano Valle del Belice e Inner Wheel Selinunte- Cave di Cusa, diversi cittadini, B. Grimaldi Consigliere comunale della città di Salemi il quale ha devoluto la sua indennità, i volontari della Protezione civile di Salemi e gli stessi volontari Unicef della provincia. Ancora attiva la raccolta fondi presso I. C. G Montalto di Marausa/ Misiliscemi, all’I.C. Pitrè / Manzoni di Castellammare del Golfo, all’I. C. Capuana Pardo di Castelvetrano e presso Farmacia Gerardi di Gibellina, città sede del comitato provinciale di Trapani. Continua inoltre il lavoro dell’UNICEF a supporto del Governo per l’accoglienza dei minori migranti e rifugiati, per garantire protezione – accesso a informazioni legali, di carattere sanitario e psicosociale con l’ausilio della mediazione linguistica e sfruttando anche canali informativi online – per favorire canali di accoglienza che coinvolgano la società civile – come l’affidamento familiare nei casi in cui è possibile prevederlo – e per garantire il reinserimento educativo. L’UNICEF continua ad aumentare la sua risposta in Ucraina e nei paesi che ospitano i rifugiati. Questa settimana, l’UNICEF ha iniziato un programma di trasferimento di denaro umanitario per sostenere 52.000 delle famiglie più vulnerabili in Ucraina. Al 28 marzo 2022, l’UNICEF aveva inviato 114 camion che trasportano 1.275 tonnellate di forniture di emergenza per sostenere i bambini e le famiglie in Ucraina e nei paesi confinanti. 63 camion di forniture sono arrivati in Ucraina, e risponderanno ai bisogni di oltre 8 milioni di persone, compresi 2 milioni di bambini. Le forniture includono medicine e attrezzature mediche, vestiti invernali per i bambini, e kit igienici, scolastici, per lo sviluppo della prima infanzia e per il tempo libero.

