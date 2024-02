Si è spento prematuramente a causa di un male Felice La Gumina, aveva 67 anni. Da capo reparto esperto dei Vigili del Fuoco è stato impegnato in importanti attività come le ricerche di Denise Pipitone, il terremoto in Emilia Romagna, l’emergenza neve a San Giovanni in Fiore, solo per citarne alcune. Ha prestato servizio a Milano, Pantelleria, Lampedusa, Mazara del Vallo ed infine nella sua Castelvetrano dove si è congedato circa 10 anni fa.

Una carriera segnata da immensa passione, grande professionalità e dedizione per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nonostante l’impegno nel lavoro non ha mai fatto mancare la sua presenza ed il suo amore nei confronti di moglie, figli e nipoti. Sempre disponibile anche quando la comunità richiedeva il suo supporto. La sua famiglia e tutta la comunità della Parrocchia di San Francesco di Paola sono stati vicini fino ai suoi ultimi giorni di vita. Felice La Gumina è morto il 22 febbraio, presso un nosocomio di Roma, lunedì sera per l’arrivo della salma a Castelvetrano è previsto un momento di preghiera alle ore 20:00. La celebrazione delle esequie è fissata per martedì mattina alle 11:00 presso la chiesa di San Francesco di Paola.

AUTORE. Redazione