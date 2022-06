ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono stati inaugurati domenica pomeriggio i «Graffiti su asfalto», realizzati nel corso di tre giorni di laboratori che hanno coinvolto settanta bambini dai 6 ai 10 anni nella ideazione di nuovi giochi sul pavimento, in asfalto appunto, del piazzale di Cristo risorto. A “supportare” i bambini sono state due giovani artiste: Serena Campanella e Marta Saladino.

Il progetto, finanziato con i fondi del bilancio partecipato (lo strumento con il quale cittadini e associazioni locali vengono coinvolti nel processo decisionale di allocazione di una quota delle risorse economiche che annualmente la Regione destina al Comune), era stato proposto dall’associazione «Sapori & saperi», che lo ha ora concretizzato con il patrocinio dell’amministrazione municipale.

Un’iniziativa ludica e al contempo educativa che, come sottolinea la presidente del sodalizio, Liliana Giacalone, «ha consentito di riscoprire antichi giochi popolari e di idearne di nuovi, grazie ad uno stimolo costante della creatività dei bambini coinvolti». «Anche in virtù di attività come questa – le fa eco Silvana Glorioso, esperta del Comune per le politiche sociali – la comunità locale, riscoprendo le tradizioni e innovandole, crea un ponte ideale tra il passato e il futuro».

(Nelle foto, il momento dell’inaugurazione e alcuni dei giochi realizzati sull’asfalto)

AUTORE. Redazione