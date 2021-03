Dapprima un gommone abbandonato sulla spiaggia. Poi tre giubbotti di salvataggio abbandonati in via TF118 Ovest. Nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, ci sono tutti i segni che in questi giorni sarebbero avvenuti alcuni sbarchi fantasma sulla costa. Il ritrovamento del gommone (con i tubolari sgonfi) è stato fatto sulla costa est della frazione di Tre Fontane, quasi a confine col territorio di Triscina. A fianco sono state trovate bottiglie d’acqua vuote e scarpe.

Ora, invece, il ritrovamento tre giubbotti di salvataggio lasciati lungo la via TF118 Ovest, a chilometri di distanza da dove è stato trovato il gommone sulla spiaggia. Li hanno abbandonati persone che sarebbero fuggite verso le campagne? C’è un collegamento tra i due ritrovamenti? Oppure i due ritrovamenti riguarderebbero due fatti diversi?