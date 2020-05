Gli strumenti giusti per lavorare in smart working

Al tempo delle restrizioni attuate dal nostro Governo per arginare il diffondersi del Coronavirus, in Italia il mondo del lavoro si riorganizza e punta in direzione dello smart working, ovvero del lavoro in digitale da remoto. Per un gran numero dei lavoratori chiamati in causa si tratta di un concetto completamente nuovo. Una modalità inusuale che si distacca dalla classica routine alla quale si è abituati; utilizzare le nuove tecnologie per continuare a prestare il proprio servizio lavorativo a distanza, sfruttando come postazione una scrivania ed una stanza della propria abitazione. Il principale alleato per svolgere al meglio queste attività da remoto è certamente il nostro laptop insieme agli strumenti pensati per i team di lavoro. In questo particolare momento sarà il nostro più valido aiuto per organizzare in maniera ottimale le giornate di lavoro da casa. Scopriamo alcune tra le migliori suite a disposizione per ottimizzare la giornata in smart working con la massima praticità e confort.

Microsoft Teams

Microsoft Teams è uno degli strumenti più completi che permette ad un team di lavoro di operare in totale sicurezza e comodità. Il principale confort risiede nella possibilità di combinare la suite Office 365 di Microsoft, quindi software come Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e gli altri presenti, con gli strumenti per la comunicazione presenti in Skype for Business; videochiamate o chiamate standard da 2 fino a 50 persone, invio di messaggi vocali, chat di testo e la condivisione di file multimediali. Con Skype for Business è possibile inoltre registrare e condividere una conversazione per dar modo ad altre persone di poterla visionare in un secondo momento. Un altro punto a favore è legato alla sicurezza offerta dai prodotti Microsoft i quali utilizzano protocolli TLS e SRTP per crittografare e proteggere il traffico dati tra client e server. Il piano il Business Essentials ha un costo mensile di 4.20€ al mese, mentre il pacchetto con tutta la suite completa ha un costo mensile di 10.50€.

Slack

Slack è un software che permette ad un gruppo di lavoro di ottimizzare al meglio la comunicazione all’interno della propria azienda. Per creare un nuovo team di lavoro basta registrarsi attraverso una email personale e invitare gli altri partecipanti condividendo un link di invito. Il workspace appena creato sarà completamente personalizzabile in base al tipo di lavoro e alle mansioni dei partecipanti. Il punto di forza del workspace di Slack è la struttura rapida e ben organizzata delle comunicazioni interne ad un team; video call, email, documenti, media e note sono gestiti all’interno di un channel dedicato, distinto e personalizzato in base al gruppo e all’ambito specifico del lavoro da svolgere. Slack è disponibile in forma gratuita per piccoli team di lavoro, mentre, per un utilizzo più completo, è previsto un abbonamento di 11.75€ al mese.

G Suite

G Suite è lo strumento creato da Google per aiutare le piccole e medie imprese a svolgere e ad organizzare il proprio ambito lavorativo, uno dei migliori strumenti disponibile in rete per la collaborazione e per la comunicazione a livello aziendale. Come per i suoi diretti competitor, anche Google fa della sicurezza uno dei punti di forza della sua suite di programmi e App offrendo uno standard di crittografia dati e di cyber security tra i più elevati in circolazione. Attraverso i diversi strumenti presenti in G Suite è possibile gestire la comunicazione del team di lavoro con Gmail, Google Chat e Google Meet, condividere e modificare file di vario tipo come documenti, fogli di lavoro, moduli di presentazione, note e altro ancora all’interno di Drive, organizzare il lavoro, riunioni e appuntamenti condivisi su Google Calendar. Un potenziale davvero notevole che permette di ottimizzare lo spazio lavorativo in maniera semplice e molto efficace. Il prezzo base è pari a 4.68€ al mese, il piano Business ha un costo mensile di 9.36€.