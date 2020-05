In questo video impareremo a riconoscere una delle piante più comuni della flora selvatica d’italia: gli strigoli – nome scientifico: Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp.

Il botanico Alfonso La Rosa, della Cooperativa Silene, mette in evidenza in un video le tecniche di riconoscimento ed i dettagli che vi permetteranno di poter identificare direttamente la specie in campo. Dopo la raccolta inoltre La Rosa prepara anche un delizioso piatto con questa pianta.

