Anche gli alunni dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano hanno fatto visita alla mostra “Terremoti d’Italia”, allestita nel teatro all’aperto della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Su invito del Dipartimento regionale della Protezione civile, le classi seconde della scuola secondaria di primo grado hanno avuto modo di visitare la mostra articolata in percorsi guidati dagli esperti Lares. Percorsi finalizzati alla comprensione del rischio sismico e a cosa si potrebbe esperire per ridurne gli effetti. Per i giovani studenti il momento più esperienziale è stata vivere l’esperienza della “stanza sismica” e la visione della “città sismica”, che ha consentito di far percepire agli studenti di capire cos’è un terremoto attraverso la percezione dei suoi effetti.