Giusy Barraco, 42 anni, di Petrosino, diversamente abile, è stata eletta Miss Special Fashion Italia. Proprio qualche giorno addietro a San Giovanni Rotondo, in Puglia, Giusy ha conquistato la fascia che le consente l’accesso di diritto alla finalissima nazionale e internazionale di settembre. Per Giusy Barraco è un’ennesima vittoria della sua vita. Costretta a vivere sulla sedia a rotelle, Giusy è stata sempre una sportiva appassionata. Dapprima il nuoto poi la danza e anche il teatro, per Giusy la disabilità non ha mai rappresentato una barriera. E ha sempre lottato affinché nessuna cosa rappresenti un limite per sé e per tutti gli altri diversamente abili. Ora per lei arriva quest’ulteriore riconoscimento nel concorso Miss e Mister Moda Fashion Italia.

