ASCOLTA L'ARTICOLO

Nuovo appuntamento presso il MAC – Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” di Gibellina. E’ fissata per lunedì 30 agosto alle ore 19.30/20.00 la presentazione del romanzo “Terremoto è per sempre” di Giuseppe Milazzo. Dialoga con l’autore Adriana Chirco. Il testo, edito dalla casa editrice Qanat, si snoda intorno all’evento sismico che colpì la Valle del Belice nel 1968. Una calamità che ancora oggi fa riflettere per alcuni sconvolgimenti del territorio e per le dolorose conseguenze che ha avuto sulla vita della popolazioni del Belìce. L’evento rientra nella rassegna “Gibellina d’Estate 2021” organizzata del Comune di Gibellina.