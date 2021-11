ASCOLTA L'ARTICOLO

Il castelvetranese Giuseppe Cimarosa è stato premiato come migliore interprete maschile al “Gala d’oro in festival” di Verona che si è svolto lo scorso anno. La cerimonia si è svolta a distanza di un anno dall’evento, durante il quale Cimarosa portò in scena lo spettacolo equestre “La spada di Zeus”, insieme a Gessica Notaro. Il premio è proprio dedicato agli artisti dello show annuale di Fieracavalli. Gessica Notaro aveva già vinto con “Testimonianza”, nel 2017, dove parlava di violenza sulle donne, lei che ne porta segni indelebili. Giuseppe Cimarosa, invece, era in gara con ben 5 nomination.

La kermesse è organizzata dall’Accademia Gala d’Oro, con la direzione artistica di Antonio Giarola e Dario Milanese e con il coordinamento di Armando Di Ruzza, project manager di Fieracavalli. Il “Gala d’oro” ha dato la possibilità a migliaia di persone nel mondo di votare il numero equestre preferito, nelle ultime nove edizioni del Gala di Verona. Una giuria di esperti in arti visive ha assegnato altri dieci premi in altrettante categorie.

AUTORE. Redazione