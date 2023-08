ASCOLTA L'ARTICOLO

Giunta azzerata. Stavolta il sindaco Enzo Alfano ha fatto sul serio e ha ritirato le deleghe a tutti i suoi assessori. L’Amministrazione comunale di Castelvetrano sta vivendo un momento difficile, soprattutto perché i numeri della maggioranza non quadrano e il primo cittadino in consiglio risulta perdente già in principio. La sua maggioranza s’è fermata a 9 consiglieri, pochi per far passare gli atti necessari. L’ultimo, in ordine cronologico, è stata la mancata approvazione della Tari 2023 che, come ben si può intuire, mette in bilico il bilancio di previsione. Lunedì il massimo consesso civico tornerà a riunirsi per approvare il rendiconto 2022.

Dietro la mossa di Alfano fatta oggi di azzerare la Giunta potrebbe esserci un disegno ben preciso. E rimarrà da chiarire se il nuovo esecutivo nascerà prima della seduta di consiglio o dopo. La certezza è, comunque, quella che Alfano cerca di mettersi attorno una nuova maggioranza. L’apertura ad altre forze politiche espressa in consiglio nei giorni scorsi è l’esplicita richiesta di aiuto. E sullo sfondo il tramonto del progetto M5S, quello col quale Alfano 4 anni addietro è diventato sindaco della città.

AUTORE. Redazione