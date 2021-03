E’ fissato per giorno domenica 21 marzo alle ore 20:30 l’incontro dibattito “Giù le mani dall’Ospedale di Castelvetrano e della Valle del Belìce”. L’evento organizzato da Orgoglio Castelvetranese con la partecipazione speciale del Comandante Alfa sarà accessibile al pubblico tramite la piattaforma Google Meet (https://meet.google.com/hdu-ocaa-cbr).

Non è la prima volta che il Comandante Alfa mette a disposizione la sua notorietà per le cause della comunità di Castelvetrano, sua città di origine. Il luogotenente nel 2018 ha anche regalando 10 poltrone relax per il reparto pediatrico.