È stato necessario l’intervento dell’autoscala proveniente dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani per rimuovere le parti pericolanti di un balcone e di una pensilina in un palazzo che si affaccia su piazza Dante a Castelvetrano.

I Vigili del Fuoco, coi colleghi di Castelvetrano, sono intervenuti stamattina, dopo che nella giornata di ieri alcune parti in cemento del palazzo si erano staccate cadendo rovinosamente a terra. Per regolare il traffico, durante l’intervento dei pompieri, sono anche intervenuti alcuni agenti della Polizia Municipale. Le parti a rischio sono così state messe in sicurezza.