Cresce l’attesa per “Il Giro di Sicilia” che attraverserà il territorio belicino, il 29 settembre prossimo. La seconda tappa della corsa ciclistica partirà da Selinunte. Dopo la partenza della suggestiva cornice del Parco Archeologico, gli atleti passeranno da Castelvetrano, Partanna, Poggireale e Salaparuta, per giungere, infine, a Mondello. La corsa è stata suddivisa in quattro tappe ed è organizzata da Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana. Le date – dal 28 settembre al 1° ottobre – sono state ufficializzate dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Con apposita ordinanza il Comune di Castelvetrano ha istituito divieti e obblighi temporanei in occasione della gara ciclistica

DIVIETI E OBBLIGHI 28 SETTEMBRE 2021 FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE:

1) DIVIETO DI SOSTA (fig. II 74 art. 120 Reg. Es. C.d.S.) integrato dal pannello RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 17:00 alle ore 00:00 nel piazzale Bovio Marconi;

2) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) dalle ore 18:00 alle ore 00:00 nel piazzale Bovio Marconi;

DIVIETI E OBBLIGHI 29 SETTEMBRE 2021 FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE:

1) DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 00:01 alle ore 15:00 nel piazzale Bovio Marconi;

2) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 00:01 alle ore 15:00 nel piazzale Bovio Marconi;

3) DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 06:00 alle ore 12:00 nelle seguenti vie e piazze: a) Via Della Cittadella; b) Via Pirro Marconi; c) Piazzale Delle Metope; d) Via Caboto; e) Via Scalo di Bruca; f) Piazzale Empedocle; g) Via Del Cantone; h) Via Palinuro; i) Via Icaro; j) Via Persefone; k) S.S. 115 dir. tratto stradale di proprietà del Comune di Castelvetrano.

4) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) dalle ore 06:00 alle ore 12:00 nelle seguenti vie e piazze: a) Negli accessi che portano dalla via Persefone alla piazza Stesicoro; b) Negli accessi che portano dalla via Degli Argonauti alla piazza Stesicoro; c) Piazzale Efebo; d) Via Marco Polo; e) Via Piagafetta; f) Via Della Cittadella; g) Via Pirro Marconi; h) Piazzale Delle Metope; i) Via Caboto; j) Via Scalo di Bruca; k) Piazzale Empedocle; l) Vai Del Cantone; m) Via Palinuro; n) Via Icaro; o) Via Persefone; p) S.S. 115 dir. tratto stradale di proprietà del Comune di Castelvetrano.

DIVIETI E OBBLIGHI 29 SETTEMBRE 2021 CASTELVETRANO:

1) DIVIETO DI SOSTA integrato dal pannello RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 06:00 alle ore 12:00 nelle seguenti vie e piazze: a) Viale Dei Templi; b) Via Marinella; c) Via Redipuglia; d) Via Rocco Chinnici; e) Via Campobello (tratto stradale compreso tra la via Rocco Chinnici e la piazza Dante Alighieri; f) Via Garibaldi; g) Via Fra Giovanni Pantaleo; h) Piazza Regina Margherita (tratto stradale antistante la chiesa di San Giovanni

Battista); i) Via Milazzo; j) Via Fra Serafino Mannone; k) Via Minghetti (tratto stradale compreso tra la via Fra Serafino Mannone e la via Partanna); l) Via Partanna (tratto stradale sino alla S.P. 4).

2) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e comunque nel periodo di transito dei corridori, nelle seguenti vie

e piazze: a) Viale Dei Templi; b) Via Marinella; c) Via Redipuglia; d) Via Rocco Chinnici; e) Via Campobello (tratto stradale compreso tra la via Rocco Chinnici e la piazza Dante Alighieri; f) Via Garibaldi; g) Via Fra Giovanni Pantaleo; h) Piazza Regina Margherita (tratto stradale antistante la chiesa di San Giovanni Battista); i) Via Milazzo; j) Via Fra Serafino Mannone; k) Via Minghetti (tratto stradale compreso tra la via Fra Serafino Mannone e la via Partanna); l) Via Partanna (tratto stradale sino alla S.P. 4).

