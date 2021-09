ASCOLTA L'ARTICOLO

Con apposita ordinanza il Comune di Castelvetrano ha istituito divieti e obblighi temporanei in occasione della gara ciclistica internazionale per professionisti “GIRO DI SICILIA. Com’è noto infatti, la 2a tappa “SELINUNTE – MONDELLO” per i giorni 28 e 29 settembre 2021 passerà proprio nel territorio di Castelvetrano e della Valle del Belice

DIVIETI E OBBLIGHI 28 SETTEMBRE 2021 FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE:

1) DIVIETO DI SOSTA (fig. II 74 art. 120 Reg. Es. C.d.S.) integrato dal pannello RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 17:00 alle ore 00:00 nel piazzale Bovio Marconi;

2) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) dalle ore 18:00 alle ore 00:00 nel piazzale Bovio Marconi;

DIVIETI E OBBLIGHI 29 SETTEMBRE 2021 FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE:

1) DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 00:01 alle ore 15:00 nel piazzale Bovio Marconi;

2) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 00:01 alle ore 15:00 nel piazzale Bovio Marconi;

3) DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 06:00 alle ore 12:00 nelle seguenti vie e piazze: a) Via Della Cittadella; b) Via Pirro Marconi; c) Piazzale Delle Metope; d) Via Caboto; e) Via Scalo di Bruca; f) Piazzale Empedocle; g) Via Del Cantone; h) Via Palinuro; i) Via Icaro; j) Via Persefone; k) S.S. 115 dir. tratto stradale di proprietà del Comune di Castelvetrano.

4) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.) dalle ore 06:00 alle ore 12:00 nelle seguenti vie e piazze: a) Negli accessi che portano dalla via Persefone alla piazza Stesicoro; b) Negli accessi che portano dalla via Degli Argonauti alla piazza Stesicoro; c) Piazzale Efebo; d) Via Marco Polo; e) Via Piagafetta; f) Via Della Cittadella; g) Via Pirro Marconi; h) Piazzale Delle Metope; i) Via Caboto; j) Via Scalo di Bruca; k) Piazzale Empedocle; l) Vai Del Cantone; m) Via Palinuro; n) Via Icaro; o) Via Persefone; p) S.S. 115 dir. tratto stradale di proprietà del Comune di Castelvetrano.

DIVIETI E OBBLIGHI 29 SETTEMBRE 2021 CASTELVETRANO:

1) DIVIETO DI SOSTA integrato dal pannello RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI dalle ore 06:00 alle ore 12:00 nelle seguenti vie e piazze: a) Viale Dei Templi; b) Via Marinella; c) Via Redipuglia; d) Via Rocco Chinnici; e) Via Campobello (tratto stradale compreso tra la via Rocco Chinnici e la piazza Dante Alighieri; f) Via Garibaldi; g) Via Fra Giovanni Pantaleo; h) Piazza Regina Margherita (tratto stradale antistante la chiesa di San Giovanni

Battista); i) Via Milazzo; j) Via Fra Serafino Mannone; k) Via Minghetti (tratto stradale compreso tra la via Fra Serafino Mannone e la via Partanna); l) Via Partanna (tratto stradale sino alla S.P. 4).

2) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e comunque nel periodo di transito dei corridori, nelle seguenti vie

e piazze: a) Viale Dei Templi; b) Via Marinella; c) Via Redipuglia; d) Via Rocco Chinnici; e) Via Campobello (tratto stradale compreso tra la via Rocco Chinnici e la piazza Dante Alighieri; f) Via Garibaldi; g) Via Fra Giovanni Pantaleo; h) Piazza Regina Margherita (tratto stradale antistante la chiesa di San Giovanni Battista); i) Via Milazzo; j) Via Fra Serafino Mannone; k) Via Minghetti (tratto stradale compreso tra la via Fra Serafino Mannone e la via Partanna); l) Via Partanna (tratto stradale sino alla S.P. 4).