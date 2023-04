ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comandante della Polizia Municipale, Antonio Ferracane, rende noto alla cittadinanza che nella giornata di martedì 11 aprile 2023 – ore antimeridiane il nostro territorio sarà interessato dalla gara internazionale per professionisti “GIRO DI SICILIA 1a tappa MARSALA – AGRIGENTO” con il seguente percorso: S.S. 115 (provenienza da Campobello di Mazara), via Campobello, via Garibaldi (contromano), via Pantaleo, p.zza San Giovanni, p.zza R. Margherita (lato chiesa S. Giovanni contromano), via Milazzo, p.zza N. Bixio, via Mannone, p.zza Matteotti, p.zza Escrivà, v.le Roma, via Gentile, p.le Placido Rizzotto, S.S. 119 per Santa Ninfa, S.P. 13 Zangara, S.S. 115 per Sciacca – Agrigento.

SI AVVISA pertanto la cittadinanza, che con Ordinanza Dirigenziale n. 59 del 30/03/2023, in occasione della citata manifestazione sportiva, si sono istituiti i seguenti divieti e obblighi nelle vie e piazze cittadine sopra menzionate e precisamente: DIVIETO DI FERMATA dalle ore 08:00 alle ore 14:00 – DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 11:45 alle ore 12:45 e, comunque, fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”.

Si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione per la migliore riuscita della manifestazione che può avere una notevole ricaduta di immagine per il territorio in campo internazionale.

AUTORE. Redazione