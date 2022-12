ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella cornice suggestiva ed incantevole della Chiesa “San Domenico” di Castelvetrano, giovedì 22 dicembre, alle ore 17.00, si terrà il concerto de “Il coro “Licei in canto””, diretto dal professore Giuseppe Tamburello. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano, ed in particolare dall’Assessore alla Cultura, all’Istruzione e alle Politiche sociali, Dott.ssa Graziella Zizzo, prevede l’esibizione degli studenti dei licei Cipolla – Pantaleo – Gentile, sulle note dei brani della tradizione natalizia.

“Uno dei nostri obiettivi è quello di valorizzare i talenti, le capacità e la partecipazione dei nostri giovani. – dichiara l’Assessore Zizzo – Inoltre, si vuole migliorare la qualità di vita della nostra Città, offrendo loro spazi in cui potersi incontrare ed esprimere da protagonisti. A tal fine, è in via di approvazione il regolamento della Consulta giovanile e sono già in corso incontri con un comitato di genitori ed un comitato di ragazzi per fare emergere bisogni, idee e proposte da attuare. Il Concerto di Giovedì vuole essere una delle occasioni per valorizzare i nostri giovani.”

AUTORE. Redazione