E’ fissata per giovedì alle ore 11 al cimitero di Castelvetrano l’autopsia sul corpo di Francesco Ancona, il giovane 33enne di Castelvetrano, rimasto vittima di un grave incidente stradale in via Marinella a Castelvetrano. Dalle 14,30 sempre di giovedì, la salma rimarrà esposta nello spazio antistante la sala autoptica del cimitero, per chi vorrà rendere l’ultimo saluto a Francesco. I funerali, invece, si svolgeranno venerdì 17, alle ore 10 nella parrocchia San Francesco di Paola. A darne comunicazione è stata la famiglia per il tramite dell’agenzia funebre Santangelo. Intanto rimane ricoverata presso il trauma center di Villa Sofia a Palermo Barbara Cirabisi, la donna che era in sella allo scooter con Francesco Ancona. La Cirabisi ha un trauma toracico addominale, frattura del bacino e del femore. La prognosi sulla vita rimane riservata.

AUTORE. Redazione