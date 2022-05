ASCOLTA L'ARTICOLO

“Etica ed estetica in Oncologia” è il tema dell’incontro che si terrà giovedì, alle ore 11, presso la Scuola dei mestieri “Ted Formazione” di via Campobello, 109 a Castelvetrano. L’evento è promosso dall’associazione “Palma Vitae” che col “Ted Formazione” ha stipulato un protocollo d’intesa. «Tutt’altro che superflua o inutile la figura dell’estetista specializzata in trattamenti estetici in terapia oncologica è chi si prende cura dei soggetti sottoposti a trattamento e manifesta, pertanto, visibilmente la malattia – afferma Grazia Urso, specializzata in estetica oncologica – poco si sa su questo argomento e, a volte, anche male. Purtroppo nei trattamenti estetici si associa spesso la cura di sè alla bellezza quando invece è un bisogno più sostanziale di sentirsi a posto nel proprio aspetto. Ancora di più lo è nelle situazioni di terapie antitumorali, dove la cura di sé e i trattamenti estetici hanno anche un grande valore psicologico».

Grazia Urso è una tra le prime estetiste in Sicilia a essersi specializzata in trattamenti per pazienti oncologici presso l’Apeo a Milano, associazione nata da una intuizione del professor Umberto Veronesi. «Palma Vitae sostiene l’incontro riscontrando in tale disciplina la possibilità di riportare l’attenzione al valore della persona, e in particolare della donna, – afferma Giusy Agueli, Presidente dell’associazione – sottolineando la componente etica della bellezza, che diventa estetica, in quanto sensazione di benessere». «L’associazione “Ted Formazione” da anni è impegnata non solo nella formazione dei minori in obbligo scolastico e dunque nel contrasto alla dispersione e povertà educativa, ma anche all’inserimento lavorativo essendo Agenzia per il lavoro) – dice il direttore Toni Marfia – l’estetica oncologica sta diventando uno sbocco professionale importante nell’ambito delle cure ai soggetti affetti da malattie oncologiche, perciò riteniamo utile che i nostri allievi si formino anche guardando a questa professione».

AUTORE. Redazione