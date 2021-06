Lo scultore Giovanni Puntrello, sarà presente con l’opera ” Aglauro”, all’ inaugurazione del 10 Luglio di Rocca Brivio (Milano). In occasione del Centenario dedicato a Dante, la kermesse verrà curata dallo storico e critico d’arte Giorgio Grasso. Lo scultore Giovanni Puntrello mette in evidenzia il legame forte che la sua scultura possiede con il passato, l’ opera Aglauro realizzata dall’ artista in era odierna , ma visivamente ci dà l’ impressione di essere stata tramandata di generazione in generazione per centinaia di migliaia di anni senza progressivamente essere perfezionata, dalle sue sculture emerge una spiritualità immanentista che evidenzia l’ esperienza esistenziale dell’ uomo sulla terra.