Giovanni Di Dia, segretario generale Flai Cgil Trapani, è il nuovo presidente dell’Ebat Trapani, l’ente bilaterale agricolo territoriale che si occupa dell’assistenza integrativa per i lavoratori agricoli. Di Dia subentra a Tommaso Macaddino, segretario generale Uil Trapani, che ha ricoperto l’incarico per 4 anni. A fianco Di Dia nel Comitato: Margherita Scognamillo in rappresentanza di Coldiretti (vice presidente), Franco Nuccio (Fai Cisl), Cristina Oliva (Confagricoltura), Matteo Paladino (Cia), Tommaso Macaddino (Uil). L’ente bilaterale fornisce integrazioni salariali per i lavoratori agricoli, prestazioni in termini di sicurezza e formazione.

AUTORE. Redazione