Il medico castelvetranese Giovanni Bavetta è entrato a far parte dello staff della Commissione legislativa al Senato, presieduta da Annamaria Parente. L’ex manager dell’Asp Trapani da qualche mese ha aderito al partito “Italia Viva”, fondato da Matteo Renzi, fuoriuscito dal Pd e in Commissione collaborerà con la Presidente. Bavetta si occuperà, in particolare, dei finanziamenti europei del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza (Nex generation Italia).