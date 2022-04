Due bambini di Castelvetrano, Bartolomeo Ferracane di 10 anni e Asia Catalano di 11, hanno conquistato il terzo posto al Campionato italiano della Federazione italiana danza sportiva riconosciuto dal Coni. I due bambini fanno parte della categoria junior I (12-13 anni B1). Grazie a questo risultato i due bambini hanno ottenuto il passaggio di classe con merito nella categoria massima, la prima classe A, facendo registrare il primato di essere la prima coppia così giovane della provincia di Trapani a raggiungere la categoria della prima classe A. I due allievi sono stati seguiti dai maestri Giovanni Cusumano e Rosy Bonomo della scuola di ballo “Asd Soul Dancing”. Per i due bambini il successo si è registrato anche nei balli Rumba e Paso, con la conquista del titolo di vice campioni italiani. Per i balli Samba, Cha-cha-cha e Jive si sono classificati al 3º posto. «Il nostro grazie va a tutti i genitori che accompagnano con amore la passione del ballo dei propri figli – dicono i due maestri – il nostro impegno è mirato a poter far coronare i sogni dei bambini, augurando loro di poter raggiungere sempre grandi traguardi in questa disciplina».