Tra i giovani gamers uno su tre trascorre più di tre ore al giorno davanti allo schermo. Questo il dato più significativo emerso dalla ricerca annuale dell’Associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap, cyberbullismo) condotta in collaborazione con Skuola.net e stilata in occasione della Giornata Nazionale sulle Dipendenze tecnologiche e il Cyberbullismo.

Oltre un gamer su quattro utilizza il gioco come antidoto per lenire la rabbia e per tre su dieci costituisce un mezzo per raggiungere degli obiettivi. Tuttavia il gaming è considerato oggi più che mai anche uno strumento di socialità, dal momento che per quasi un quinto del campione – costituito da 1.271 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 25 anni – è un modo in più per fare squadra con qualcuno, o di affermazione sociale.

Ma quali sono, in assoluto, i videogiochi più apprezzati del momento?

Warframe

Warframe è un gioco free-to-play d’azione in terza persona online sviluppato e pubblicato da Digital Extremes. Il gioco è uscito in beta aperta il 25 marzo 2013 per Microsoft Windows e poi per PlayStation 4 nel novembre 2013, su Xbox One il 2 settembre 2014 e per Nintendo Switch il 20 novembre 2018. Inoltre è uscito anche per PlayStation 5 il 26 novembre 2020 e il 13 aprile 2021 per Xbox Series X. Nonostante questo, non ha mai avuto una data d’uscita ufficiale.

Ambientato nel lontano futuro dopo la caduta dell’Impero Orokin, una razza umanoide ormai estinta, Warframe vede il giocatore prendere il controllo di un Tenno, un membro di un antico ordine di guerrieri, appena svegliato da un sonno criogenico durato migliaia di anni.

Guidato da una figura chiamata Lotus e un potente esoscheletro chiamato “warframe”, il giocatore viaggia per il Sistema solare, qua rinominato Sistema Origin, combattendo varie fazioni nemiche che hanno preso il controllo dei vari pianeti e satelliti e che sono a loro volta in guerra tra di loro.

Nonostante il gioco sia di base gratuito, è possibile acquistare il Platinum di Warframe per sbloccare funzioni premium e ottenere il massimo della potenza durante la game experience.

Call of Duty “Call of Duty” è una serie di videogiochi sparatutto in prima persona, i cui titoli principali della saga vengono pubblicati a cadenza annuale da Activision e sviluppati da diverse software house, tra cui Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games, Raven Software e Tencent. In ogni capitolo della serie sono comprese tre modalità diverse, fra cui il giocatore singolo, il multigiocatore e la modalità cooperativa. Il primo capitolo è stato pubblicato per Microsoft Windows il 29 ottobre 2003, dando inizio a una delle serie di videogiochi più famose e vendute in tutto il mondo. Nel 2022 la serie contava 19 capitoli ufficiali (tra cui 2 edizioni rimasterizzate, che non vanno ad aumentare il numero di capitoli) e 12 spin-off, con ben 520 milioni di giocatori.

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed è un franchise creato da Patrice Désilets, Jade Raymond, e Corey May, basato su una serie di videogiochi di azione e avventura con una componente stealth. Sviluppata da diversi studi Ubisoft e pubblicata dalla medesima a partire dal 2007, questa serie viene considerata il successore spirituale di “Prince of Persia”. Il tema principale della serie è l’eterno conflitto tra Templari e Assassini, ambientato in vari periodi storici realmente accaduti ma ricreati nell’Animus (dimensione virtuale simile al Matrix), e la scoperta di un’antica civiltà terrestre pre-umana chiamata Isu. Negli anni sono stati aggiunti sezioni con battaglie navali, balistici, aerei e componenti da gioco di ruolo. La serie include diversi romanzi, fumetti, cortometraggi, lungometraggi, crossover.

AUTORE. Giacomo Moceri