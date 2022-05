ASCOLTA L'ARTICOLO

Giovedì 2 giugno ricorre il 76° anniversario della Festa della Repubblica, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Per tale occasione, il Comune di Castelvetrano organizza la celebrazione della ricorrenza in Piazza Matteotti a partire dalle ore 10:00 con il seguente programma: Celebrazione della ricorrenza da parte del Sindaco; Concerto con il Coro Do Re Mi della R. Settimo: Interventi Maturandi Istituti Scuola Superiori Castelvetrano.

“Spesso tale ricorrenza è incentrata sulla parata e sulle cerimonie di natura militare – scrive il sindaco Enzo Alfano – sono consapevole del patrimonio rappresentato dalle forze armate, specialmente in considerazione del sacrificio di coloro che hanno offerto la propria vita per i valori nei quali la nazione si riconosce, tuttavia ritengo che, in occasioni come questa, sarebbe opportuna una ancor più spiccata integrazione tra tali valori e quelli prettamente civili, proprio al fine di fare amalgamare meglio le varie componenti in un’unità che riaffermi i principi fondanti della nazione stessa. Se i militari caduti possono richiamare nella mente figure eccezionali di vittime e di eroi, le vittime civili potrebbero indurre, specialmente nei giovani, proficue riflessioni su un’umanità più direttamente percepibile e sulla necessità che le cause di tali sofferenze non si debbano ripresentare.

AUTORE. Giacomo Moceri