Cosa è successo veramente domenica mattina intorno alle 6, all’incrocio tra la strada provinciale 81 e la “strada del filo” che da Campobello conduce a Marinella di Selinunte? È quello che stanno cercando di capire i carabinieri di Castelvetrano ai quali proprio stamattina è stata presentata una denuncia per un’aggressione che sarebbe stata subìta da due giovani. Secondo il racconto dei due, ora al vaglio dei militari dell’Arma, non appena si sarebbero fermati al semaforo, alcuni migranti si sarebbero avvicinati e li avrebbero minacciati per consegnarli cellulare e soldi. Un grave fatto che, nero su bianco, è stato raccontato dai due giovani nella denuncia presentata ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

AUTORE. Redazione