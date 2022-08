ASCOLTA L'ARTICOLO

Da quasi due giorni non si hanno notizie di un giovane di Salemi, Manuel Spagnolo, di 21 anni, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 agosto. La prefettura di Trapani ha attivato il piano per le persone scomparse. Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, lancia un appello affinché chiunque sia in grado di fornire informazioni utili per il ritrovamento del giovane comunichi ogni possibile informazione ai carabinieri o al Comando di polizia municipale.

AUTORE. Redazione