La foto è di stamattina. E ritrae un uomo di origini africane mentre pedala in bicicletta sulla corsia d’emergenza dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo. A scattarla è stato un nostro lettore che l’ha inviata in redazione. Il giovane migrante è fotografato mentre sta, tranquillamente, pedalando in direzione opposta rispetto a quella che, giustamente, hanno imboccato le auto. Rimane sconosciuta la zona da dove l’uomo si sia introdotto all’interno dell’autostrada.

Non è la prima volta che su alcuni tratti dell’A29 Palermo-Mazara del Vallo siano stati avvistati persone e cose “fuori regola”, senza, però, causare gravi conseguenze. Lo scorso luglio, proprio tra gli svincoli di Campobello e Mazara, fu avvistato un altro giovane migrante sempre in bicicletta.