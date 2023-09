ASCOLTA L'ARTICOLO

Fabrizio Tumminello ha ottenuto la fascia “TESTIMONIAL” al concorso di moda “I bellissimi d’Italia” che si è tenuto dal 12 al 17 settembre presso il “Villaggio La Marée” nel borgo di Pisciotta in provincia di Salerno. Grazie al riconoscimento ottenuto presso le finali del concorso nazionale in Campania, il giovane 23enne di Salaparuta ha ottenuto la possibilità di girare l’Italia con gli agenti del concorso per tutte le successive fasi delle selezioni. Inoltre, Fabrizio potrà essere coinvolto come ospite in giura e da garante per spot pubblicitari a favore del concorso promosso dalla GD Agency. “Il mio obiettivo – sottolinea il giovane – è quello di diventare un modello professionista. Vorrei collaborare con i migliori brand italiani ed internazionali. Avrei anche un sogno nel cassetto, quello di creare un profumo che porti il nome del di un brand tutto mio”

AUTORE. Redazione