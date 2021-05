Con circa 1 miliardo di utenti attivi mensili in tutto il mondo, TikTok è un’app imbattibile in termini di popolarità. Anche in Italia i numeri sono incredibili con una crescita vertiginosa di utenti attivi negli ultimi mesi. Sicuramente i lockdown da Coronavirus hanno aiutato l’incremento delle persone attive sulla piattaforma, ma la popolarità del social sempre non avere intenzione di arrestarsi. Tra gli utenti più influenti in Italia c’è un giovane di Castelvetrano, Giampiero Errante, che al momento si trova alla posizione 368° per numero di follower (dati rilasciati da influenceritalia.i)

“Entro a far parte tra i Top 500 più influenti su Tiktok italia – dice Giampiero – e tra i top 200 più influenti di tiktok italia uomini. Primo nella provincia, 17° in tutta la regione, 170° in tutta italia categoria uomini.

Con il nick @Jumperrante ed oltre 220 mila follower su Tiktok, il giovane racconta le novità di una boy band coreana che si chiama BTS che segue da tempo. “Il video più cliccato – aggiunge Giampiero – è arrivato a 3.5milioni di views, con 800 mila like. Ne ho molti video in crescita che superano il milione di views. Ultimamente, molte brand mi stanno aiutando a crescere e darmi un lavoro nuovo, ampliando un mio futuro.. Anche se i miei guadagni, certe volte vanno ai miei fan, con la creazione di Giveaway, regalando album, felpe etc..

Sono molto contento a questo traguardo, ma sopratutto dare valore alla mia città Castelvetrano, di conoscere questo nuovo messaggio, di questo nuovo genere musicale “Kpop” che si sta spopolando piano piano in italia. Questo traguardo lo dedico alle persone che mi hanno sostenuto e supportato ogni giorno, ma sopratutto è una mia vittoria contro il bullismo, che oggi mi sento al sicuro di quello che amo, e condivido con tutti”