Si chiamava Nicolò Cirabisi il giovane di Castelvetrano che ha perso la vita nel gravissimo incidente che si è verificato oggi nei pressi dello svincolo di Partanna lungo la SS115 “Sud Occidentale Sicula” che collega Castelvetrano con la città di Menfi. Per cause in corso di accertamento, la Renault Twingo sulla quale si trovava Cirabisi si è scontrata frontalmente contro il camion. Alla guida dell’auto un altro giovane di Castelvetrano che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Ferito anche un uomo che si trovava sul camion.

Per effettuare i rilievi, è stato provvisoriamente chiuso il tratto, ed il traffico deviato allo svincolo di Partanna con indicazioni in loco. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti ANAS, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale di Castelvetrano