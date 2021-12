ASCOLTA L'ARTICOLO

Per un’intera settimana, il singolo di un artista di Castelvetrano andrà in onda su Radio Deejay, nota emittente radiofonica guidata da Linus. Prestigioso riconoscimento per Simone Li Basci, giovane rapper di Marinella di Selinunte, in arte MASO. Ieri sera, inoltre, il videoclip del suo brano “VOLO VOLO” è stato messo in onda sul canale 69 di Radio Deejay TV. La programmazione del brano continuerà per i prossimi 6 giorni sempre nella fascia oraria 20:00-22:00. Durante la diretta radio del programma “Say Waaad?” sarà possibile votare il suo brano tramite SMS,WHATSAPP e TELEGRAM al numero di radio deejay: “3473425220” inviando un messaggio con scritto “MASO”.

AUTORE. Redazione