Giornata storica per il Kiwanis club di Castelvetrano, in occasione del 36º anniversario della nascita del Kiwanis Club di Castelvetrano, celebrato dal presidente Giovanni Rizzo e da tutti i soci del club il 3 Dicembre presso il ristorante Nettuno di Tre Fontane, è stata consegnata la 1ª Charter al Key Club Palmosa Civitas, club composto da un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni che ha finora svolto attività sociali di spessore nel territorio sotto la bandiera kiwaniana. Confermato e formalizzato per l’Anno Sociale in corso il presidente Mauro Catalanotto, che nel suo intervento programmatico ha sottolineato la sua intenzione di centralizzare i giovani rispetto alla vita istituzionale e amministrativa, attraverso iniziative atte ad affermare la gioventù nel territorio. Sono anche intervenuti il presidente del Club Senior Giovanni Rizzo, il past-governatore nazionale Salvatore Chianello, il past Governatore Antonio Maniscalco e la past-Luogotenente, oggi chair dei service SLP del distretto, Francesca Gentile a cui si deve l’intuizione nell’investire sui giovani e quindi sul futuro e il LGT della Divisione 7 Sicilia Peppe Alletto. Ha presenziato anche l’assessore alle politiche giovanili Luca D’Agostino, recentemente impegnato con la formalizzazione della Consulta Comunale Giovanile, nata su proposta dei soci del Key Club. Al termine della celebrazione, dove i soci sono stati investiti dei rispettivi incarichi, i presidenti senior e junior hanno presentato i direttivi.

È intervenuto il past Governatore Salvo Chianello che ha espresso grande compiacimento per la realizzazione del club giovanile che si unisce agli altri club nati nel suo anno di governatore, una crescita di tutto il Distretto grazie alla partecipazione dei giovani che ha lanciato il kiwanis verso nuove frontiere come quella di realizzare un Distretto Italia di club giovanili.

Composizione direttivo Key club Palmosa Civitas: Margherita Titone-vicepresidente; Gian Marco Malabotte-segretario; Benedetta Pugliese-tesoriere; Dario Savalle-consigliere; Sofia Renda-consigliere; Vitalinda Gucciardo-consigliere

AUTORE. Redazione