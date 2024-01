Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano comunica che il 2 febbraio ricorre la Giornata Mondiale delle Zone Umide, per celebrare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, Legambiente organizza eventi per far conoscere il valore di queste aree e tutelarle adeguatamente.

Le associazioni ed ente sopra citati aderiscono promuovendo una escursione alla foce del fiume Modione e Gorgo Cottone, che ricade all’interno del Parco Archeologico di Selinunte. L’evento aperto al pubblico si svolgerà domenica 4 febbraio c.a. e sarà caratterizzato da informazioni, osservazione di piante e animali, raccolta di eventuali rifiuti presenti nei pressi della foce. I partecipanti seguiranno un percorso di circa 6 km, con raduno presso l’ingresso Est del Parco Archeologico, davanti la biglietteria alle ore 9,15, dovranno avere abbigliamento adeguato con scarpe con suola non liscia e possibilmente muniti di bastoncini da walking. Si allega locandina divulgativa.

AUTORE. Redazione