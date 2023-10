Il secondo giovedì di ottobre si celebra ogni anno la Giornata Mondiale della Vista, promossa dall’agenzia internazionale per la Prevenzione della Cecità per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di una corretta prevenzione delle malattie oculari. Quest’anno la giornata cade il 12 ottobre. E’ fondamentale quindi sottoporsi periodicamente ad un esame della vista ed in generale la Società oftalmologica italiana consiglia di seguire queste tempistiche:

ogni anno per i bambini ed i ragazzi in età scolare

ogni 5-10 anni se si ha un’età compresa tra i 20 ed i 30 anni

ogni due o quattro anni se si ha un’età compresa tra i 40 e i 54 anni

ogni 1-3 anni tra i 55 ed i 64 anni

ogni uno o due anni dopo i 65 anni.

Se si indossano occhiali o lenti a contatto ,oppure in caso di malattie croniche che espongono a maggiori rischi di malattie agli occhi, come ad esempio il diabete ,è opportuno sottoporsi a visite più frequenti, almeno ogni 6 mesi.

Per tutto ottobre ,il mese della vista, Maxoptical ricorda a tutti l’importanza della prevenzione e della cura degli occhi, offrendo gratuitamente il test della vista invitando coloro volessero sottoporsi al test di prenotarsi chiamando al numero telefonico 0924907359 oppure al cellulare 3791972216 tramite WhatsApp.

AUTORE. Redazione