Il video “Le parole dell’accoglienza” realizzato, per ricordare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2020, dal Progetto Siproimi Campobello di Mazara – gestito dal Consorzio Solidalia Soc. Coop. Soc. ONLUS di Trapani – rappresenta l’esito finale di una iniziativa portata avanti dai beneficiari ospiti del progetto con la condivisione e la collaborazione dell’Ente Locale titolare del progetto e dell’azienda Rizzuto Imbottiture di Castelvetrano.

L’attività ha visto coinvolti gli stessi beneficiari, durante il periodo di quarantena, nella realizzazione di visiere protettive che sono state donate nelle giornate del 12 giugno e del 16 giugno 2020, rispettivamente alla Fondazione San Vito ONLUS di Mazara del Vallo, nella persona del Presidente Vito Puccio, al parroco della Chiesa Madre di Campobello Don Nicola Patti, all’Associazione Volontari Italiana Sangue, nella persona del Presidente provinciale Francesco Licata e del Presidente comunale Antonino Accardo, al Comune di Campobello di Mazara, nella persona del Sindaco Giuseppe Castiglione e alla presenza del Dirigente e Referente per l’Ente Locale Dott.ssa Rosaria Anna Maria Giorgi e dell’Assistente Sociale Dott.ssa Giovannella Falco.

La scelta è andata verso quelle realtà territoriali che si sono trovate, e ancora attualmente lo sono, in prima linea nel contrastare l’emergenza, che, quantomeno nel nostro territorio non è stata solo sanitaria ma soprattutto sociale, e non hanno mai smesso di dare il proprio contributo di impegno civico e di solidarietà umana. L’esperienza vissuta è stata per i beneficiari del progetto significativa ed emozionalmente intensa, rinsaldando ancora di più il senso di appartenenza alla comunità che li accoglie e verso la quale, con questo piccolo gesto materiale ma dalla grande valenza simbolica, si sono “fatti prossimi”, nel significato offertoci da Papa Francesco.

Consorzio Solidalia Soc. Coop. Soc. ONLUS