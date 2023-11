L’ Associazione Diabetici Valle del Belice ODV, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, organizza una serie di incontri formativi e iniziative, divisi tra Partanna e Castelvetrano, che porteranno alla data del 14 Novembre con l’illuminazione di blu dei monumenti di Partanna.

Di concerto con le istituzioni, le associazioni del territorio e stakeholder nazionali prende vita una serie di eventi interconnessi nei giorni 10,11 e 12 Novembre.

Si comincia giorno 10 novembre alle ore 16;30 con l’incontro di formazione e informazione su DIABETE, SCUOLA ,SALUTE presso il II Circolo Didattico “Giuseppe di Matteo ” di Castelvetrano e in streaming online su diabetesicilia.it, dove verrà presentato il Protocollo d’Intesa “Il bambino con Diabete a scuola”.

Si prosegue sabato 11 novembre dalle ore 16 presso la Chiesa di San Rocco Partanna (TP) e in streaming online su diabetesicilia.it, dove una tavola rotonda discuterà la tematica “Le persone con Diabete, nuove tecnologie e ricerca”.

Domenica 12 Novembre invece dalle ore 9 alle 13 in Piazza Falcone e Borsellino, Partanna(TP) sarà possibile effettuare lo screening glicemico e pedologico.

L’Associazione Diabetici Valle del Belice ODV ha lo scopo, come da statuto, di tutelare gli interessi delle persone con diabete, di fornire informazioni e formazione e di rappresentare presso le istituzioni le necessità che le persone con Diabete e i loro familiari possono incontrare per traguardare il difficile ma possibile obiettivo di una migliore qualità di vita.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI

AUTORE. Redazione